Zu den stärkeren Sektoren gehörten auch die Luxuswerte. Die Analysten der UBS machen nach langer Durststrecke Hoffnungsschimmer aus. Der europäische Luxusgütersektor nähere sich nach fast drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen offenbar einem positiven Wendepunkt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einem Branchenausblick. Die anstehenden Quartalszahlen sollten eine Wachstumsbeschleunigung zeigen, was zusammen mit den immer noch niedrigen Bewertungen das Anlegervertrauen wiederherstellen und die Gewinnschätzungen stabilisieren könnte. Eine selektive Titelauswahl bleibe aber wichtig, da die Erholung sehr unterschiedlich verlaufen sollte. LVMH und EssilorLuxottica gehören zu den Favoriten der Expertin./mf/stk