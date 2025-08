Gestützt wurden die Märkte weiterhin von Hoffnungen auf sinkende Zinsen in Übersee. «Der Widerstand im Gremium der US-Notenbank gegen eine lockere Geldpolitik bröckelt», so Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets. Um so mehr gilt das Interesse in diesem Kontext den US-Wirtschaftsdaten am Nachmittag.