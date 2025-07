An der Spitze der Einzelsektoren bewegten sich die Banken. Neue Nachrichten befeuerten dabei die Kurse. Unicredit hatte mitgeteilt, die direkte Aktienbeteiligung an der Commerzbank und damit ihre Stimmrechte von knapp unter 10 Prozent auf rund 20 Prozent verdoppelt zu haben. Unicredit stiegen um 3,5 Prozent und setzten damit ihren Höhenflug seit dem Mehrjahreshoch am Vortag fort. Aktien der Commerzbank waren ebenfalls gefragt.