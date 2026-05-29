Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wieder zugelegt. Sie reagierten damit auf Nachrichten zum Iran-Krieg. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen an. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, hatte US-Vizepräsident JD Vance gesagt. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hiess es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.