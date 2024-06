Von diesen Hoffnungen profitierten die zinssensiblen Technologiewerte. Branchenprimus ASML legte um 3,5 Prozent zu. Die Aktie reagierte damit auch auf günstige Aussagen von Barclays zum Markt der Halbleiterausrüster. Entgegen der Erwartung einer zyklischen Korrektur erweise sich die Nachfrage in China als robust, hatte Analyst Tom O'Malley in einer Branchenstudie geschrieben. Das Umfeld werde von 2025 an günstiger.