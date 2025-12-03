Zur Zurückhaltung an den Märkten trugen die anstehenden US-Konjunkturdaten entscheidend bei. Nach Ansicht der Experten der Landesbank Baden-Württemberg könnte es mit Blick auf die nächste US-Notenbanksitzung nochmals spannend werden, «wenn die jüngst schwachen ISM-Zahlen beim verarbeitenden Gewerbe heute durch einen starken Wert beim Schwesterindex für den Dienstleistungssektor wieder wettgemacht werden - oder wenn die heutigen Daten zur US-Industrieproduktion über den Erwartungen gut beziehungsweise die ADP-Zahlen zum US-weiten Stellenaufbau besonders stark ausfallen würden.»