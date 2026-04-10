Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) äusserten sich vorsichtig. «Entscheidend für die Entwicklung der Energiepreise und damit auch der Konjunktur ist, ob der Krieg endet und die Strasse von Hormus bald wieder frei befahrbar wird», hiess es. «Selbst nach einem Kriegsende dürfte es einige Zeit dauern, bis die Versorgungslücken geschlossen sind und die Energieinfrastrukturen wieder vollständig funktionieren.» Die Preise dürften also nicht sofort auf das Vorkriegsniveau fallen.