Europas Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. «Die Situation an den internationalen Finanzmärkten hat sich wieder etwas beruhigt und die Handelsschwankungen nehmen nicht nur an den Rohstoffmärkten wieder etwas ab», beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Geschehen. «Nun liegt der Fokus zumindest kurzfristig wieder auf der Berichtssaison und den anstehenden Makrodaten.»