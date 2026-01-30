Nachdem am Vortag noch eine ganze Reihe von Quartalszahlen bei Einzelwerten für Bewegung gesorgt hatten, war das Aufkommen nun überschaubar. Positive Impulse gab es von der Swatch Group, deren Anteile nach Vorlage von Jahreszahlen um 7,3 Prozent zulegten. Zwar hatte der Uhrenkonzern 2025 erneut weniger umgesetzt und einen Margeneinbruch hinnehmen müssen. In der zweiten Jahreshälfte machten sich aber deutliche Anzeichen einer Erholung bemerkbar und das Management um Chef Nick Hayek äusserte sich mit Blick nach vorne gewohnt positiv. Dies strahlte auch auf Richemont aus, die um 1,8 Prozent kletterten.