Im schwächelnden Sektor der Nahrungs- und Getränkeproduzenten belasteten dagegen gleich zwei Unternehmen mit enttäuschenden Nachrichten. So hatte Pernod Ricard im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen zwar leicht übertroffen, das Jahresziel aber zurückgenommen. Die Aktie gab leicht nach. Einen Einbruch von über 15 Prozent erlitten unterdessen Barry Callebaut. Der Schokoladen-Hersteller hatte im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres weniger Schokolade verkauft. Der in Aussicht gestellte Rückgang des operativen Gewinns (Ebit) kam bei Anlegern schlecht an.