Die Stimmung an den europäischen Börsen ist auch am Donnerstag gut gewesen. Die Kursveränderungen hielten sich aber erneut in überschaubarem Rahmen. Der Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,25 Prozent auf 4381,59 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,33 Prozent auf 7291,84 Zähler an, während der britische FTSE 100 um 0,51 Prozent auf 7461,20 Punkte kletterte.

30.11.2023 12:03