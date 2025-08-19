Aktien der Online-Apotheke DocMorris verloren nach Halbjahreszahlen über sieben Prozent. Die Analysten der UBS und der Baader Bank wiesen auf die schwächere Geschäftsentwicklung gegenüber dem Wettbewerber Redcare hin. Währungsbereinigt sei das Umsatzwachstum mit gut zehn Prozent schlechter ausgefallen als die gut 27 Prozent von Redcare, konstatierte Baader-Experte Volker Bosse. Im Rezeptgeschäft sei DocMorris in Deutschland um 40 Prozent gewachsen, Redcare indes um 160 Prozent./mf/jha/