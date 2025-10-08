Autowerte standen dagegen unter Druck. Tesla hatte eine Preisoffensive angekündigt, um mit günstigeren Modellen den Absatz anzukurbeln und der Konkurrenz zu begegnen. Noch stärker wog die Gewinnwarnung von BMW . Die Absatzentwicklung in China war im dritten Quartal schwächer ausgefallen als gedacht. Zudem muss BMW seine Händler in China finanziell unterstützen. BMW sackten um 8,9 Prozent ab. Auch andere Autowerte wie Mercedes zog dies nach unten.