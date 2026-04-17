Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag leicht zugelegt. Damit setzten sie die Vorgaben der Wall Street um, wobei vor dem Wochenende eine gewisse Vorsicht herrschte. «Die Situation im Nahen Osten bleibt weiterhin fragil», merkte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, dazu an. «Auch wenn es jetzt auf diplomatischem Wege zu einigen Vereinbarungen kommt, sind wir noch ganz weit von einem Frieden entfernt.» Das zeige sich auch an den Energiemärkten, wo die Ölpreise trotz eines leichten Rückgangs noch keine wirkliche Entspannung in der Region signalisierten.