Am Ende des Feldes lagen dagegen die Autowerte. Hier belasteten die Abgaben der Aktie von Volkswagen . Die Wolfsburger holen sich bei Elektroautos Hilfe vom Tesla -Herausforderer Rivian und nehmen dafür Milliarden in die Hand. Europas grösster Autobauer will bis zu fünf Milliarden US-Dollar ausgeben und gemeinsam Technik für Fahrzeuge entwickeln. VW sanken um 1,5 Prozent. Es bleibe abzuwarten, wie gut die Start-Up-Kultur von Rivian und der «Supertanker» VW letztlich zusammenpassten, merkte Analyst Patrick Hummel von der UBS an.