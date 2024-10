Die Ruhe an den Märkten könnte sich allerdings als trügerisch erweisen. «Was aktuell in Nahost passiert, kann auch die Börse auf Dauer nicht so kalt lassen, wie es aktuell noch den Anschein hat», warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Geopolitisch stehen die Zeichen auf Eskalation und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, wann die Finanzmärkte reagieren.» Die Veränderungen der Einzelbranchen hielten sich in Grenzen. Dies lag nicht zuletzt an fehlenden Unternehmensmeldungen.