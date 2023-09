Die am Abend erwarteten Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank haben die europäischen Aktienmärkte auch am Mittwoch bestimmt. Erneut gestaltete sich das Geschäft zurückhaltend. Immerhin ging es, anders als an den asiatischen Märkten, nach oben. Angesichts leicht steigender US-Futures gewann der EuroStoxx 50 am Mittag 0,56 Prozent auf 4266,34 Punkte.

20.09.2023 12:18