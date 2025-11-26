Auch für Givaudan ist JPMorgan skeptisch gestimmt. Die US-Bank rechnet mit einer weiteren Abschwächung des organischen Wachstums. Die Aktie gab leicht nach. Deutlich schwächer entwickelte sich mit Adecco ein anderer Schweizer Wert. Der Personalvermittler vermochte die Anleger mit seinem Kapitalmarkttag nicht zu überzeugen. Die Aktie litt unter Sorgen über eine weitere Dividendenkürzung, die angesichts der Verschuldungsreduktion erwartet wird. Adecco verloren 7,3 Prozent./mf/jha/