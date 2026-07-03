Halbleiterwerte erholten sich von dem Rücksetzer am Vortag. ASML zogen um über drei Prozent an und profitierten damit von guten Vorgaben aus Fernost, wo das Branchen-Schwergewicht Samsung deutlich zugelegt hatte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen dazu auf einen Bericht, wonach das KI-Unternehmen Anthropic sich in Gesprächen mit dem Konzern über die Produktion eines massgeschneiderten Halbleiters befindet.