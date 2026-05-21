Nach den Kursgewinnen zur Wochenmitte haben Europas Aktienmärkte am Donnerstag leichte Kursgewinne verzeichnet. Die Anleger blieben angesichts der weiter bestehenden Unsicherheiten für die Weltwirtschaft wegen des Nahost-Konflikts aber vorsichtig. Gleichwohl hält sich die Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Ölpreise gaben zuletzt wieder etwas nach, blieben aber auf hohem Niveau.