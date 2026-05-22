Ölwerte verloren dagegen trotz der weiterhin hohen Ölpreise leicht an Boden. Nach Ansicht von Ricardo Evangelista, Analyst beim Broker ActivTrades, dokumentierte sich darin die Hoffnung, dass sich doch noch ein Weg für eine Normalisierung der Lage im persischen Golf und der Öllieferungen aus der Region findet. Nach iranischen Angaben sollen in den vergangenen 24 Stunden 35 Schiffe die für den Energiehandel wichtige Strasse von Hormus passiert haben.