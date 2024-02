Der EuroStoxx 50 , der am Vortag noch auf den höchsten Stand seit Anfang 2001 gestiegen war, verlor am Mittag 0,24 Prozent auf 4679,72 Punkte. Auch an den Länderbörsen ging es leicht nach unten. Der französische Cac 40 sank um 0,17 Prozent auf 7625,88 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,43 Prozent auf 7647,64 Zähler nach unten.