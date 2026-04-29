Ölwerte waren weiterhin gefragt. Neben anhaltend hohen Ölpreisen stützten die Zahlen von Totalenergies . Das Unternehmen hatte im ersten Quartal deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Deshalb wollen die Franzosen das Tempo ihrer Aktienrückkäufe wieder erhöhen und eine höhere Dividende für das erste Quartal ausschütten.