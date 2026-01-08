Besser entwickelte sich der Bankensektor, wo BNP Paribas um 2,3 Prozent kletterten. Die Analysten der UBS hatten die Aktie von «Neutral» auf «Buy» hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses angesichts des Kapitalaufbaus und des prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028 zu günstig, so die Begründung./mf/mis