Einen Lichtblick bot unterdessen Richemont . Der Schmuck- und Uhrenkonzern hatte den Umsatz in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 gesteigert. Im wichtigen asiatischen Markt zeichnet sich zudem eine Stabilisierung ab, nachdem das Unternehmen - wie viele andere Luxusunternehmen - in der jüngeren Vergangenheit eine Konsumflaute in China zu spüren bekommen hatte. Die Aktie legte leicht zu./mf/jha/