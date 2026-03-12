Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag erneut geschwächelt und damit auf die wieder gestiegenen Ölpreise reagiert. Die Verluste blieben überschaubar. «Zwischen der Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und einer weiteren Eskalation nehmen die Anleger damit eine neutrale Haltung ein und messen beiden Szenarien in etwa die gleiche Wahrscheinlichkeit bei», beschrieb Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, die Lage.