Ölwerte knüpften an die Schwäche des Vortages an. Der Hurrikan Beryl habe im Golf von Mexiko weniger Schäden angerichtet, als man befürchtet habe, so Marktteilnehmer. Das liess die Ölpreise weiter nachgeben. Entscheidend waren jedoch die Verluste des Schwergewichts BP . Der Ölkonzern hatte am Morgen eine Abschreibung von ein bis zwei Milliarden US-Dollar (bis zu 1,85 Mrd Euro) angekündigt. Hinzu kam ein negativer Kommentar des Analysten Matthew Lofting von JPMorgan. Die Aktie sank um 3,9 Prozent.