Mit den leichten Abgaben habe der Markt auf den enttäuschenden Ausblick von Meta wie auch auf die eher uneinheitlichen Quartalszahlen mit einigen Enttäuschungen reagiert, stellte Analyst Pierre Veyret vom Broker Activtrades fest. Am Nachmittag könnten Angaben zum US-Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal neue Akzente setzen. «Die Wachstumszahlen in den USA werden erneut im Plus erwartet und entsprechend sind auch die Zinssenkungserwartungen gedämpft», merkten die Volkswirte der Helaba dazu an.