Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Die fragile Waffenruhe im Iran-Krieg sorgte für Zurückhaltung. So hatte das US-Militär nahe der Strasse von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden. «Die Waffenruhe zwischen Washington und Teheran hängt an einem seidenen Faden und kann als mehr als brüchig bezeichnet werden», stellte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets fest.