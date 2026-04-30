Zur Vorsicht mahnten einmal mehr der Iran-Krieg und der Ölpreis - ein Barrel der Sorte Brent hatte zeitweise den höchsten Stand seit 2022 erreicht. Der Preis reagierte damit auf die festgefahrene Lage zwischen den USA und dem Iran. «Jede Woche, die in der diplomatischen Blockade verstreicht, bringt die Weltwirtschaft näher heran an den Energieinfarkt», merkte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, dazu an. «Die Lager nehmen ab, der Rohölpreis steigt.»