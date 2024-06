Das Geschäft wurde angesichts des näher rückenden Endes des ersten Halbjahres von Umschichtungen bestimmt, wie Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades anmerkte. Daher sei es in einigen Sektoren zu Gewinnmitnahmen gekommen, während andere Branchen zulegten. «Die Aktien der Old Economy sind gefragt, während die Technologieaktien, die im Hype um das Thema Künstliche Intelligenz in den vergangenen Monaten gestiegen waren, Federn lassen müssen», merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dazu an.