Am Ende des Feldes lagen die Aktien der Konsumgüterhersteller. Hier belasteten die deutlichen Verluste von Hermes und L'Oreal . Der Kosmetikriese hatte im dritten Quartal unerwartet schwach abgeschnitten. Zwar setzte das wichtige Geschäft in Festlandchina seine Erholung von der langen Schwächephase fort, konzernweit blieb die Umsatzentwicklung des Herstellers aber hinter den Erwartungen zurück. L'Oreal gaben um über sechs Prozent nach.