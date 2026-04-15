Besser präsentierten sich die Technologiewerte. ASML legten nach Zahlen leicht zu und bewegten sich damit im Bereich ihrer Allzeithochs. Der Chipausrüster hatte weiterhin vom KI-Boom profitiert und war mit überraschend viel Schwung in das neue Jahr gestartet. Die Analysten von Goldman Sachs sprachen von einem besser als erwarteten Quartalsbericht. Der erhöhte Ausblick für 2026 spiegele die anhaltend hohe Nachfrage wider.