Und so rückten die Auswirkungen der Zinsanhebungen der vergangenen Monate in den Blick. «Trotz aller Spekulation auf eine Wende in der Geldpolitik bleiben die Unternehmensgewinne der entscheidende Faktor für die Bewertung an der Börse», betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarktes. «Bis also der nächste Bullenmarkt, wieder getragen von Zinssenkungsfantasien, eingeläutet wird, könnten sowohl Wirtschaft als auch Anleger erst einmal durch ein tieferes Tal gehen müssen.»