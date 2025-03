Im Fokus bleibt das schwierige handelspolitische Umfeld. «Mit dem Start in den April wartet dann nicht nur eine neue Zollrunde aus dem Weissen Haus auf die Börse, sondern auch eine saisonal eher schwächere Phase im Jahresverlauf», merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets an. «Spätestens im Mai sollte dann wie immer die Frage nach dem 'Sell in May and go away' aufkommen.»