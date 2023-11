Am Mittag sank der EuroStoxx 50 um 0,24 Prozent auf 4164,55 Punkte. Bereits am Freitag hatte es beim Eurozonen-Leitindex trotz eines erfreulichen US-Arbeitsmarktberichts nur noch für ein knappes Plus gereicht, was aber einen Wochengewinn von vier Prozent bedeutete. Für den französischen Cac 40 ging es am Montag um 0,34 Prozent auf 7023,38 Punkte bergab, während der britische FTSE 100 0,10 Prozent auf 7410,08 Punkte verlor.