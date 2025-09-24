Unter den nachgebenden Finanzwerte fielen Aktien von Julius Bär mit 2,2 Prozent Verlust auf. Die Bank kommt in Zusammenhang mit der Pleite der Signa-Gruppe von René Benko nicht zur Ruhe. So soll die Zürcher Privatbank von Signa verlangt haben, zum Jahresende 2022/23 rund 60 Millionen Euro vorübergehend auf ein Konto der Bank zu überweisen, wie die NZZ schrieb. Damit habe Julius Bär die finanzielle Lage von Signa bankintern besser darstellen wollen als sie tatsächlich war. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP wollte Julius Bär keine Stellung zu Kundenbeziehungen oder zu laufenden Verfahren nehmen