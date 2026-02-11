Der US-Arbeitsmarktbericht könnte aus Sicht der Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ein verhaltenes Bild zeichnen. Dies sei aber kein Grund zur Klage. «Da es die US-Wirtschaft zuletzt vermochte, trotz dieses geringen Beschäftigungsanstieges ihre gesamtwirtschaftliche Leistung mit Jahresraten von gut vier Prozent zu steigern, müssen die Produktivitätsgewinne entsprechend hoch sein», hiess es in einem Kommentar der LBBW. «Dies drückt die Lohnstückkosten und hemmt damit auch den Preisauftrieb auf der Ebene der Endverbraucher.» Zugleich dämpfe es die Auswirkungen der US-Zölle.