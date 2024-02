Auch bei DocMorris machten sich Bremsspuren nach dem Höhenflug der Vorwochen bemerkbar. Das elektronische Rezept in Deutschland hatte dem Wert Flügel verliehen, doch nun ging es um 5,7 Prozent nach unten. Die UBS hatte sich skeptisch geäussert. Der Online-Medikamentenversand bis 2028 werde wohl nicht so viel des gesamten Arzneimittelmarktes in Deutschland ausmachen wie vom Unternehmen gedacht, schrieb Analyst Sebastian Vogel./mf/mis