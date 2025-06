Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstagmittag leicht nachgegeben. Dabei setzte sich das unspektakuläre Geschäft vom Vortag fort. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,22 Prozent auf 5.409,66 Punkte. Ausserhalb des Euroraums kletterte der Londoner Leitindex FTSE 100 um 0,39 Prozent auf 8.867,04 Zähler. Der Schweizer SMI fiel dagegen nach der Feiertagspause am Vortag um 0,49 Prozent auf 12.306,10 Punkte.