Trotz der Verluste am Gesamtmarkt gab es eine ganze Reihe von Gewinnern. Stärkster Sektor waren die Autowerte. Nach Kursverlusten der BMW -Aktien im frühen Handel setzte sich eine positive Sicht auf die Quartalsbilanz der Münchener durch und der Wert legte um 0,6 Prozent zu. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sieht erste Anzeichen, dass sich der Absatz in China stabilisiert. Dies habe auch Signalwirkung für die gesamte Branche.