Damit stellte sich an den Märkten eine gewisse Ernüchterung ein. «Das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping brachte zwar Bewegung, doch keinen Durchbruch - die Handelszölle bleiben eine Last, die den Welthandel weiter bremst», hiess es in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. «Auch Fed-Chef Powell hielt die Erwartungen an eine erneute Zinssenkung im Dezember im Zaum.»