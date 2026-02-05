Unter den Werten der zweiten Reihe knickten Moller-Maersk ein. Die schrittweise Wiederöffnung der Transportwege durch das Rote Meer dürfte 2026 bei der Reederei für einen Gewinnrückgang sorgen. Grund dafür sind fallende Frachtraten, wenn der kürzere Transportweg durch das Rote Meer demnächst wieder regelmässig zu befahren sein sollte. Die Aktie gab um rund fünf Prozent nach.