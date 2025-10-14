An der Spitze der Sektoren standen die Telekomwerte. Aktien von Ericsson trieben die Branche mit einem Kurssprung von über 13 Prozent nach oben. Die Analysten von JPMorgan begründeten den starken Anstieg mit der deutlich besser als erwarteten Margenentwicklung. Aktien des Konkurrenten Nokia stiegen um drei Prozent.