Experten sprachen trotz der nicht abreissenden Nachrichten zum Zollstreit von wachsender Gelassenheit. «An den Kapitalmärkten setzen die ersten Gewöhnungseffekte auf die neuen Rahmenbedingungen des Welthandels durch Donald Trump ein», so Chefvolkswirt Ulrich Kater von der DekaBank. «Jüngste Ankündigungen zu neuen Zöllen und Gegenzöllen lösten an den Finanzmärkten kaum noch Reaktionen aus.» Entwarnung bedeutet dies freilich nicht. «Die Aktienmärkte werden sich in den kommenden Wochen mehr und mehr an die neue Realität heranarbeiten, dabei sind weitere Kursschwankungen zu erwarten», prognostiziert Kater.