Die Aufmerksamkeit ist derzeit auf eine mögliche Haushaltssperre in den USA gerichtet. «Wie jedes Jahr droht auch in diesem ein potenzieller Shut-Down in den USA, der dieses Jahr jedoch wesentlich länger und hartnäckiger ausfallen kann», so Lipkow. «Die Positionen der beiden grossen politischen Lager in den USA sind festgefahren und es deutet sich noch keine Einigung an.»