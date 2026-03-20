Die Einzelsektoren reagierten auf die deutlichen Verluste am Vortag. Die am stärksten gefallenen Titel erholten sich, während die zuletzt stabileren Branchen schwächelten. So standen die Baustoffwerte nun an der Spitze. Holcim etwa kletterten um drei Prozent. Seit den Jahreshochs hatte die Aktie rund 25 Prozent verloren. Gewinne verzeichneten zudem Reise- und Freizeitwerte sowie der zinssensible Immobiliensektor, der am Vortag ebenfalls Federn gelassen hatte.