Am Freitag haben die europäischen Börsen nachgegeben. Mässige US-Vorgaben und enttäuschende Wirtschaftsdaten belasteten. Dabei verlief das Geschäft bislang unspektakulär. Allerdings könnte der grosse Verfall an den Terminbörsen im weiteren Verlauf «insbesondere bei Einzelwerten zu erheblichen Volatilitäten führen», so Marktexperte Andreas Lipkow.