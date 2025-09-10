Die Papiere von Novo Nordisk kletterten als bester Wert im Stoxx 50 um 2,7 Prozent nach oben, obwohl der Pharmakonzern seine Jahresziele reduziert hatte. Zudem kündigten die Dänen einen umfangreichen Stellenabbau an. Allerdings hatten sie in knapp zwei Wochen mehr als zehn Prozent verloren. Für Analystin Yihan Li von Barclays ist es nach den jüngsten Signalen keine wirkliche Überraschung, dass der neue Novo-Chef Mike Doustdar einen massiven Umbau einläutet und dafür entsprechende Kosten anfallen. Beruhigend sei, dass der Abnehm-Mittel-Pionier seine Umsatzziele bestätigt hat.