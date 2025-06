Zu Beginn der neuen Woche ist an den Börsen Vorsicht geboten, da in London die Gespräche zwischen den USA und China starten, um den Ausbruch eines grösseren Handelskriegs zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt zu verhindern. Die chinesische Regierung hat sich entschlossen gezeigt, sich den Einschüchterungsversuchen von US-Präsident Donald Trump in Form von Zöllen nicht zu beugen. Sie hat bereits engere Handelsbeziehungen zu anderen Ländern aufgebaut. Dennoch besteht die Hoffnung, dass sich beide Seiten auf ein Abkommen einigen.